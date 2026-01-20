Jordan 新年系列女子长袖针织上衣柔软舒适，富有弹性，助你为节日庆祝做好准备。采用紧身版型，打造休闲自信造型，适合日常穿着。可搭配 Jordan 新年系列裤装，打造风格统一的造型，喜迎马年新春。

