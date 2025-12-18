Jordan 新年系列舒适速干中筒运动袜（3 双）专为舒适出行而打造，伴你喜迎马年。足底加厚设计，有助于减缓冲击力；足弓板带设计，提供出众支撑。可搭配其他 Jordan 新年系列单品，打造风格统一的造型，打造适合节庆及其他场合的造型。

Jordan 新年系列舒适速干中筒运动袜（3 双）专为舒适出行而打造，伴你喜迎马年。足底加厚设计，有助于减缓冲击力；足弓板带设计，提供出众支撑。可搭配其他 Jordan 新年系列单品，打造风格统一的造型，打造适合节庆及其他场合的造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。