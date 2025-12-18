 
Jordan 新年系列舒适速干中筒运动袜（3 双） - 多色/红色/棕色/白色

Jordan 新年系列

舒适速干中筒运动袜（3 双）

¥129
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan 新年系列舒适速干中筒运动袜（3 双）专为舒适出行而打造，伴你喜迎马年。足底加厚设计，有助于减缓冲击力；足弓板带设计，提供出众支撑。可搭配其他 Jordan 新年系列单品，打造风格统一的造型，打造适合节庆及其他场合的造型。


  • 显示颜色： 多色/红色/棕色/白色
  • 款式： IR0197-900

Jordan 新年系列

¥129

Jordan 新年系列舒适速干中筒运动袜（3 双）专为舒适出行而打造，伴你喜迎马年。足底加厚设计，有助于减缓冲击力；足弓板带设计，提供出众支撑。可搭配其他 Jordan 新年系列单品，打造风格统一的造型，打造适合节庆及其他场合的造型。

其他细节

  • 前足和后跟采用加厚设计，有助减少训练带来的冲击力
  • 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果

产品细节

  •  袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 多色/红色/棕色/白色
  • 款式： IR0197-900

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。