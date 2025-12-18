Jordan 新年系列
舒适速干中筒运动袜（3 双）
¥129
Jordan 新年系列舒适速干中筒运动袜（3 双）专为舒适出行而打造，伴你喜迎马年。足底加厚设计，有助于减缓冲击力；足弓板带设计，提供出众支撑。可搭配其他 Jordan 新年系列单品，打造风格统一的造型，打造适合节庆及其他场合的造型。
- 显示颜色： 多色/红色/棕色/白色
- 款式： IR0197-900
其他细节
- 前足和后跟采用加厚设计，有助减少训练带来的冲击力
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
