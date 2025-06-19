Jordan 新年蜕变系列大童夹克可与你的 Jordan 鞋款理想搭配，伴你喜迎新年。 采用顺滑聚酯纤维缎面面料，营造舒适休闲感受；全长拉链开襟设计，便于叠搭。 左侧衣袖设有按扣式翻盖口袋，便于安全存放随身小物件；两侧口袋空间充裕，可供收纳钥匙或手机等物品。

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