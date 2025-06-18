 

Jordan 新年蜕变系列

幼童印花法式毛圈圆领上衣和长裤套装

¥599

Jordan 新年蜕变系列幼童套装采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，为孩子轻松打造喜迎新年的出众造型。圆领上衣采用休闲剪裁，便于叠搭。长裤采用舒适弹性腰部，结合锥形裤筒与罗纹裤管口，塑就舒适稳固的穿着感受。


  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： IF8888-687

Jordan 新年蜕变系列

¥599

Jordan 新年蜕变系列幼童套装采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，为孩子轻松打造喜迎新年的出众造型。圆领上衣采用休闲剪裁，便于叠搭。长裤采用舒适弹性腰部，结合锥形裤筒与罗纹裤管口，塑就舒适稳固的穿着感受。

其他细节

两件单品均可分别与孩子衣橱里的其他单品搭配穿着

产品细节

  • 上衣：面布：65% 棉/35% 聚酯纤维。罗纹：80% 棉/20% 聚酯纤维。长裤：65% 棉/35% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： IF8888-687

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