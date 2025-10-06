 
Jordan 男子加绒手套（1 副） - 黑/白色

Jordan

男子加绒手套（1 副）

16% 折让

无论是在山坡上滑雪，还是重温在雪天里尽情玩耍的童年时光，皆能令双手在寒冷气候中畅享温暖。Jordan 男子加绒手套（1 副）采用 Polartec® 面料助你在冷天出行时保持舒适感受，拇指与食指指尖部位采用触屏兼容设计，让你随时通过手机上网掌握资讯。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FQ1493-010

其他细节

  • 柔软 Polartec® 面料，助你畅享温暖舒适
  • 手腕部位采用束紧弹性设计，有助锁住热量
  • 拇指与食指指尖部位采用触屏兼容设计，助你随时畅享联网体验

产品细节

  • 面料/底部/其他：100% 聚酯纤维。手掌：90% 聚酯纤维/6% 锦纶/4% 聚氨酯
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FQ1493-010

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品手腕部位的 logo 有 Jordan 字样与飞人图案两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

