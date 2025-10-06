无论是在山坡上滑雪，还是重温在雪天里尽情玩耍的童年时光，皆能令双手在寒冷气候中畅享温暖。Jordan 男子加绒手套（1 副）采用 Polartec® 面料助你在冷天出行时保持舒适感受，拇指与食指指尖部位采用触屏兼容设计，让你随时通过手机上网掌握资讯。

无论是在山坡上滑雪，还是重温在雪天里尽情玩耍的童年时光，皆能令双手在寒冷气候中畅享温暖。Jordan 男子加绒手套（1 副）采用 Polartec® 面料助你在冷天出行时保持舒适感受，拇指与食指指尖部位采用触屏兼容设计，让你随时通过手机上网掌握资讯。

该产品手腕部位的 logo 有 Jordan 字样与飞人图案两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。