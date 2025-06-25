Jordan
男子夹克
¥749
想要轻盈又百搭的夹克？我们已为你准备。Jordan 男子夹克采用宽松版型和双向拉链开襟设计，结合耐穿梭织面料与舒适网眼布拼接里料，打造经典穿搭。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II0484-010
Jordan
¥749
想要轻盈又百搭的夹克？我们已为你准备。Jordan 男子夹克采用宽松版型和双向拉链开襟设计，结合耐穿梭织面料与舒适网眼布拼接里料，打造经典穿搭。
其他细节
- 网眼布拼接里料，提升舒适性
- 正面口袋，可妥善收纳随身物品
产品细节
- 双向拉链
- 弹性袖口和下摆
- 面料：62% 棉/38% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： II0484-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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