奈杰尔·西尔维斯特在他的职业生涯中开辟了一条独属于自己的路。这款休闲的 Jordan 男子夹克秉持同样的不羁态度，彰显你的个性风采。打蜡梭织斜纹面料，经久耐穿；做旧毛边下摆设计，增添不凡格调。内侧饰有刺绣信息，致敬你对梦想的不懈追求。

显示颜色： 黑

款式： HQ1732-010