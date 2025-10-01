 
Jordan 男子夹克 - 黑

Jordan

男子夹克

¥1,299

奈杰尔·西尔维斯特在他的职业生涯中开辟了一条独属于自己的路。这款休闲的 Jordan 男子夹克秉持同样的不羁态度，彰显你的个性风采。打蜡梭织斜纹面料，经久耐穿；做旧毛边下摆设计，增添不凡格调。内侧饰有刺绣信息，致敬你对梦想的不懈追求。


其他细节

  • 打蜡梭织斜纹外层，经久耐穿
  • 轻盈里料，顺滑舒适
  • 袖口搭配按扣设计，方便穿脱

产品细节

  • 面料：75% 棉/25% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 拉链口袋
  • 刺绣细节
  • 必要时用湿布清洁
