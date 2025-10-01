Jordan
男子夹克
¥1,299
奈杰尔·西尔维斯特在他的职业生涯中开辟了一条独属于自己的路。这款休闲的 Jordan 男子夹克秉持同样的不羁态度，彰显你的个性风采。打蜡梭织斜纹面料，经久耐穿；做旧毛边下摆设计，增添不凡格调。内侧饰有刺绣信息，致敬你对梦想的不懈追求。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ1732-010
其他细节
- 打蜡梭织斜纹外层，经久耐穿
- 轻盈里料，顺滑舒适
- 袖口搭配按扣设计，方便穿脱
产品细节
- 面料：75% 棉/25% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 拉链口袋
- 刺绣细节
- 必要时用湿布清洁
