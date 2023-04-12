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      Jordan 上衣采用彩色扎染设计，令你在暖天里彰显个性魅力。采用柔软的棉质针织面料，在球场内外均可为你带来舒适的穿着体验。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： CD9661-100

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