Jordan
男子球衣
22% 折让
奈杰尔·西尔维斯特在他的职业生涯中开辟了一条独属于自己的路。这款 Jordan 男子球衣秉持同样的不羁态度，令你彰显个性风采。轻盈针织面料，搭配匠心细节，彰显西尔维斯特的独特风格。
- 显示颜色： 朱红/黑/里昂蓝
- 款式： HQ1730-623
其他细节
插肩衣袖结合休闲剪裁，营造舒适自信的穿着体验
产品细节
- 94% 聚酯纤维/6% 氨纶
- 罗纹衣领与袖口
- 可机洗
