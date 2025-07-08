 
Jordan 男子球衣 - 朱红/黑/里昂蓝

Jordan

男子球衣

22% 折让

奈杰尔·西尔维斯特在他的职业生涯中开辟了一条独属于自己的路。这款 Jordan 男子球衣秉持同样的不羁态度，令你彰显个性风采。轻盈针织面料，搭配匠心细节，彰显西尔维斯特的独特风格。


  • 显示颜色： 朱红/黑/里昂蓝
  • 款式： HQ1730-623

其他细节

插肩衣袖结合休闲剪裁，营造舒适自信的穿着体验

产品细节

  • 94% 聚酯纤维/6% 氨纶
  • 罗纹衣领与袖口
  • 可机洗
