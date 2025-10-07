 
Jordan 男子轻便型夹克防晒衣皮肤衣 - 沙漠迷彩/沙漠迷彩/黑

Jordan

男子轻便型夹克防晒衣皮肤衣

47% 折让

Jordan 男子轻便型夹克防晒衣皮肤衣堪称轻盈叠搭佳选，专为晴天打造。 采用梭织面料结合紫外线防护技术，带来出色包覆效果，有效应对日晒。


  • 显示颜色： 沙漠迷彩/沙漠迷彩/黑
  • 款式： IB7256-257

Jordan

47% 折让

Jordan 男子轻便型夹克防晒衣皮肤衣堪称轻盈叠搭佳选，专为晴天打造。 采用梭织面料结合紫外线防护技术，带来出色包覆效果，有效应对日晒。

产品细节

  • UPF 40+
  • 面料/连帽里料：100% 锦纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 弹性袖口和下摆
  • 拉链口袋
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 沙漠迷彩/沙漠迷彩/黑
  • 款式： IB7256-257

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。