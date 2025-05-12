Jordan
男子针织圆领运动衫
¥319¥54941% 折让
什么是你日常都需要的？ 当然是一件舒适非凡的运动衫。 Jordan 男子针织圆领运动衫采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB5605-133
Jordan
¥319¥54941% 折让
什么是你日常都需要的？ 当然是一件舒适非凡的运动衫。 Jordan 男子针织圆领运动衫采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验。
产品细节
- 罗纹袖口、领口和下摆
- 刺绣 Jumpman 设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB5605-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。