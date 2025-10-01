Jordan
男子长裤
¥1,199
奈杰尔·西尔维斯特在他的职业生涯中开辟了一条独属于自己的路。Jordan 男子长裤秉持同样的不羁态度，令你彰显个性风采。打蜡斜纹面料搭配匠心细节设计，彰显西尔维斯特的独特风格。拉开左侧裤脚外侧拉链，即可露出刺绣信息，致敬你对梦想的不懈追求。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ1735-010
Jordan
其他细节
- 打蜡梭织斜纹面料，经久耐穿
- 拉链门襟，塑就传统外观
产品细节
- 面料：75% 棉/25% 锦纶。口袋：95% 棉/5% 氨纶
- 拉链口袋
- 必要时用湿布清洁
