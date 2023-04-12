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      Jordan 行李包专为热爱运动鞋的人们所打造，鞋袋可容纳男码 49 码的运动鞋。多口袋设计，带来轻松有序的收纳体验。耐用设计结合底部抗水涂层，为随身物品提供出色防护。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HA6469-010

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