Jordan 都市学院风双肩包采用合成革材料，从运动夹克汲取设计灵感，饰有刺绣标志，提升造型格调，为你带来舒适出众的日常背携体验。宽敞主袋采用双向拉链开合设计，内设网眼布拉链口袋，便于安全存放小物件。背面拉链隔层内置加垫的电子设备保护套，方便存放你的小型笔记本电脑或平板电脑；正面拉链口袋，便于快速存取小物件。


其他细节

  • 两侧配有水壶袋，让你轻松携带饮品，解放双手
  • 可调节软垫肩带，打造舒适背携体验

产品细节

  • 尺寸：305 x 152 x 445 mm
  • 面料：合成革。里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II7300-010

