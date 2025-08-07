Jordan 都市学院风双肩包采用合成革材料，从运动夹克汲取设计灵感，饰有刺绣标志，提升造型格调，为你带来舒适出众的日常背携体验。宽敞主袋采用双向拉链开合设计，内设网眼布拉链口袋，便于安全存放小物件。背面拉链隔层内置加垫的电子设备保护套，方便存放你的小型笔记本电脑或平板电脑；正面拉链口袋，便于快速存取小物件。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。