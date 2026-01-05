 
Jordan 都市风图案托特包 - 黑

Jordan

都市风图案托特包

35% 折让

Jordan 都市风图案托特包采用耐用合成革材料，巧搭水钻装饰和醒目图案，塑就利落外观，为你的造型增添耀眼魅力。 该托特包专为日常出行、购物和通勤而设计，方便随身携带所需物品。 按扣主袋内置拉链口袋，可供有序收纳物品。


  • 显示颜色：
  • 款式： IQ3194-010

Jordan

35% 折让

Jordan 都市风图案托特包采用耐用合成革材料，巧搭水钻装饰和醒目图案，塑就利落外观，为你的造型增添耀眼魅力。 该托特包专为日常出行、购物和通勤而设计，方便随身携带所需物品。 按扣主袋内置拉链口袋，可供有序收纳物品。

产品细节

  • 尺寸：419 x 127 x 406 mm  
  • 面料：合成革。 里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IQ3194-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。