 
Jordan 1 Low Alt 婴童运动鞋 - 白色/浅灰/橡皮中褐/深藏青

Jordan 1 Low Alt

婴童运动鞋

35% 折让
白色/浅灰/橡皮中褐/深藏青
铁灰/山峰白
泡沫粉/火焰红/白色

只需几秒钟，就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt 婴童运动鞋。 魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。 该鞋款沿袭 Jordan 经典外观， 助力小宝贝彰显时尚型格，亦可让你从容利落带娃出街。 可谓两全其美。


  • 显示颜色： 白色/浅灰/橡皮中褐/深藏青
  • 款式： DR9747-146

Jordan 1 Low Alt

35% 折让

只需几秒钟，就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt 婴童运动鞋。 魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。 该鞋款沿袭 Jordan 经典外观， 助力小宝贝彰显时尚型格，亦可让你从容利落带娃出街。 可谓两全其美。

其他细节

  • 魔术贴粘扣设计，便于穿脱
  • 后跟提拉设计，便于小宝贝轻松穿入
  • 优质材质鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
  • 泡绵外底，赋予稚嫩双足出众缓震效果

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 缝制耐克勾标志
  • 鞋舌饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 白色/浅灰/橡皮中褐/深藏青
  • 款式： DR9747-146

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。