Jordan 1 Low Alt
幼童运动鞋
18% 折让
只需几秒钟，就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt 幼童运动鞋。魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。该鞋款沿袭 Jordan 经典外观，助小宝贝彰显时尚型格，同时让你从容利落带娃出街。可谓两全其美。
- 显示颜色： 铁灰/山峰白
- 款式： DR9748-044
其他细节
- 魔术贴粘扣系统，便于穿脱
- 后跟提拉设计，便于小宝贝们轻松上脚
- 外底融入橡胶贴片，为小宝贝提供强劲抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 缝制耐克勾标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
