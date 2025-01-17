Jordan 1 Low Alt SE

婴童易穿脱运动鞋

¥399

Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋时尚有型，无需系带，为小宝贝带来轻松穿脱的出众体验。弹性鞋带区域能够快速打开并通过魔术贴粘扣固定，塑就无需系带的便捷穿脱体验。

  • 显示颜色： 白色/黑/亚银/火焰红
  • 款式： IB3886-106

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