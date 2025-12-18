Jordan 1 Low Alt SE
婴童运动鞋
20% 折让
该特别版 Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋采用匠心打造，尽显时尚风范。利落皮革和结实牛仔布搭配醒目粉色和亮片耐克勾标志，塑就趣味风范，适合小宝贝日常穿着。鞋带区域能够轻松打开，方便快速穿脱。
- 显示颜色： 狂喜钴蓝/白色/霞光粉
- 款式： HQ2002-400
其他细节
- 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于稚嫩双足轻松穿入，缔造稳固贴合感
- 天然皮革与织物组合设计，缔造出色耐穿性和支撑效果
- 足底搭配泡绵，轻盈缓震
- 泡绵外底，铸就出色抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 后跟提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
