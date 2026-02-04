Jordan 1 Low Alt SE
幼童运动鞋
¥499
只需几秒钟，就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋。魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。该鞋款沿袭 Jordan 经典外观，助力小宝贝彰显时尚型格，亦可让你从容利落带娃出街。可谓两全其美。
- 显示颜色： 海玻璃色/戟叶绿/深渊绿/浅柠檬黄
- 款式： IB7118-001
Jordan 1 Low Alt SE
¥499
只需几秒钟，就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋。魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。该鞋款沿袭 Jordan 经典外观，助力小宝贝彰显时尚型格，亦可让你从容利落带娃出街。可谓两全其美。
其他细节
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱
- 泡绵中底，赋予稚嫩双足出众缓震效果
- 外底橡胶细节，为小宝贝提供非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 弹性鞋带
- 显示颜色： 海玻璃色/戟叶绿/深渊绿/浅柠檬黄
- 款式： IB7118-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。