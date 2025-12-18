 
Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋 - 狂喜钴蓝/白色/霞光粉

Jordan 1 Low Alt SE

幼童运动鞋

24% 折让

该特别版 Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋采用匠心打造，尽显时尚风范。 利落皮革和结实牛仔布搭配醒目粉色和亮片耐克勾标志，塑就趣味风范，适合孩子们日常穿着。 鞋带区域能够轻松打开，方便快速穿脱。


  • 显示颜色： 狂喜钴蓝/白色/霞光粉
  • 款式： HQ2003-400

其他细节

  • 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于稚嫩双足轻松穿入，缔造稳固贴合感
  • 天然皮革与织物组合设计，缔造出色耐穿性和支撑效果
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 后跟提拉设计
