 

Jordan 1 Low Alt SE

蛇年新年幼童易穿脱运动鞋

¥499

Jordan 1 Low Alt SE 幼童易穿脱运动鞋为小宝贝匠心设计，无需系带，让重要的早餐化身型潮元素。柔软翻毛皮，塑就出众潮鞋；早餐风格细节，令鞋款趣味十足。鞋带区域能够快速打开并通过魔术贴粘扣固定，让小宝贝无需系带即可轻松穿上。


  • 显示颜色： 小马棕/校园红/金属色/白色
  • 款式： HF3204-200

Jordan 1 Low Alt SE

¥499

Jordan 1 Low Alt SE 幼童易穿脱运动鞋为小宝贝匠心设计，无需系带，让重要的早餐化身型潮元素。柔软翻毛皮，塑就出众潮鞋；早餐风格细节，令鞋款趣味十足。鞋带区域能够快速打开并通过魔术贴粘扣固定，让小宝贝无需系带即可轻松穿上。

其他细节

  • 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于稚嫩双足轻松穿入
  • 柔软皮革鞋面，经久耐穿，质感出众
  • 外底融入橡胶贴片，为稚嫩双足提供非凡抓地力
  • 鞋款配有特殊鞋盒，并附赠黄油吐司形状吊牌

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 缝制耐克勾标志
  • 显示颜色： 小马棕/校园红/金属色/白色
  • 款式： HF3204-200

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