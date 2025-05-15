Jordan 1 Low Alt SE
蛇年新年幼童易穿脱运动鞋
¥499
Jordan 1 Low Alt SE 幼童易穿脱运动鞋为小宝贝匠心设计，无需系带，让重要的早餐化身型潮元素。柔软翻毛皮，塑就出众潮鞋；早餐风格细节，令鞋款趣味十足。鞋带区域能够快速打开并通过魔术贴粘扣固定，让小宝贝无需系带即可轻松穿上。
- 显示颜色： 小马棕/校园红/金属色/白色
- 款式： HF3204-200
Jordan 1 Low Alt SE
¥499
Jordan 1 Low Alt SE 幼童易穿脱运动鞋为小宝贝匠心设计，无需系带，让重要的早餐化身型潮元素。柔软翻毛皮，塑就出众潮鞋；早餐风格细节，令鞋款趣味十足。鞋带区域能够快速打开并通过魔术贴粘扣固定，让小宝贝无需系带即可轻松穿上。
其他细节
- 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于稚嫩双足轻松穿入
- 柔软皮革鞋面，经久耐穿，质感出众
- 外底融入橡胶贴片，为稚嫩双足提供非凡抓地力
- 鞋款配有特殊鞋盒，并附赠黄油吐司形状吊牌
产品细节
- 后跟提拉设计
- 后跟饰有 Wings 标志
- 缝制耐克勾标志
- 显示颜色： 小马棕/校园红/金属色/白色
- 款式： HF3204-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。