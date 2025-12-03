 
Jordan 1 Low Alt Sneaker School 幼童运动鞋 - 赭石沙色/微橙/大气灰/爆炸绿黄

Jordan 1 Low Alt Sneaker School

幼童运动鞋

36% 折让

Jordan 1 Low Alt Sneaker School 幼童运动鞋以迈克尔·乔丹在失误中奋起为设计灵感，助小宝贝无畏挫折，勇往直前。 活力配色结合外底励志口号设计，让小宝贝赚足回头率。 鞋带区域融入魔术贴粘扣式固定带，能够快速打开，为小宝贝塑就便捷穿脱体验。


  • 显示颜色： 赭石沙色/微橙/大气灰/爆炸绿黄
  • 款式： HQ5774-001

Jordan 1 Low Alt Sneaker School

36% 折让

Jordan 1 Low Alt Sneaker School 幼童运动鞋以迈克尔·乔丹在失误中奋起为设计灵感，助小宝贝无畏挫折，勇往直前。 活力配色结合外底励志口号设计，让小宝贝赚足回头率。 鞋带区域融入魔术贴粘扣式固定带，能够快速打开，为小宝贝塑就便捷穿脱体验。

其他细节

  • 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够轻松打开，便于稚嫩双足轻松穿入，缔造稳固贴合感
  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，缔造出色耐穿性和支撑效果
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力
  • 别致包装，带小宝贝深入了解迈克尔·乔丹的成长历程；同时随附一块趣味橡皮

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 赭石沙色/微橙/大气灰/爆炸绿黄
  • 款式： HQ5774-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。