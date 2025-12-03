 
Jordan 1 Low RM 大童一脚蹬运动鞋 - 清透蓝/灰黑/火山岩红/金属银

轻松穿上 Jordan 1 Low RM 大童运动鞋，彰显醒目 Jordan 风范。 可下压式后跟助你快速上脚，随心畅行。 新颖配色结合大号耐克勾标志，塑就别致外观。


  • 显示颜色： 清透蓝/灰黑/火山岩红/金属银
  • 款式： HQ2024-400

其他细节

  • 可下压式后跟方便穿入，让鞋款轻松上脚
  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • 加垫鞋口，缔造舒适穿着感受
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵中底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。