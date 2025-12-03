Jordan 1 Low RM
大童运动鞋
24% 折让
Jordan 1 Low RM 大童运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，采用简洁大方的经典外观，熟悉中带一抹新颖。 柔软里料搭配灯芯绒细节，与大号耐克勾标志相得益彰，助你彰显出众风采。
- 显示颜色： 帆白/白色/柔黄/上升粉
- 款式： IM6668-161
其他细节
- 天然皮革鞋面，舒适耐穿
- 外底融入弯曲凹槽设计
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
