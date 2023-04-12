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      Jordan 1 Mid Alt (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥499

      白色/皇家蓝/大学红/黑
      黑/白色/红外线红 23

      让小宝贝穿上 Jordan 1 Mid Alt (PS) 幼童运动童鞋，彰显经典 AJ1 风范。采用多种趣味和经典配色，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣设计，便于小宝贝自主穿脱。

      • 显示颜色： 白色/皇家蓝/大学红/黑
      • 款式： AR6351-124

      尺寸与尺码

      更多信息

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