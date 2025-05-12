Jordan 1 Mid RM EasyOn
婴童易穿脱运动鞋
¥309¥44931% 折让
Jordan 鞋款，精益求精。Jordan 1 Mid RM EasyOn 婴童易穿脱运动鞋无需系带，采用易穿脱设计。鞋带区域能够快速打开，缔造充裕空间，便于稚嫩双足轻松穿入。采用弹性鞋带设计，结合快速固定带有助稳固双足，调节贴合度。
- 显示颜色： 白色/火焰红/泡沫粉
- 款式： FQ1283-101
Jordan 1 Mid RM EasyOn
¥309¥44931% 折让
Jordan 鞋款，精益求精。Jordan 1 Mid RM EasyOn 婴童易穿脱运动鞋无需系带，采用易穿脱设计。鞋带区域能够快速打开，缔造充裕空间，便于稚嫩双足轻松穿入。采用弹性鞋带设计，结合快速固定带有助稳固双足，调节贴合度。
便捷穿入，说走就走
EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱，让他们可以专注畅玩。魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于稚嫩双足轻松穿入。
出众结构，出色支撑
优质鞋面，提供出色支撑力和结构感。
其他细节
- 泡绵中底，缔造轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 后跟提拉设计
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 白色/火焰红/泡沫粉
- 款式： FQ1283-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。