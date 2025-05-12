 

Jordan 1 Mid RM EasyOn

婴童易穿脱运动鞋

¥359¥44920% 折让

Jordan 鞋款，精益求精。Jordan 1 Mid RM EasyOn 婴童易穿脱运动鞋无需系带，采用易穿脱设计。鞋带区域能够快速打开，缔造充裕空间，便于稚嫩双足轻松穿入。采用弹性鞋带设计，结合快速固定带有助稳固双足，调节贴合度。


  • 显示颜色： 黑/白色/大学红
  • 款式： FQ1283-006

Jordan 1 Mid RM EasyOn

¥359¥44920% 折让

Jordan 鞋款，精益求精。Jordan 1 Mid RM EasyOn 婴童易穿脱运动鞋无需系带，采用易穿脱设计。鞋带区域能够快速打开，缔造充裕空间，便于稚嫩双足轻松穿入。采用弹性鞋带设计，结合快速固定带有助稳固双足，调节贴合度。

便捷穿入，说走就走

EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱，让他们可以专注畅玩。魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于稚嫩双足轻松穿入。

出众结构，出色支撑

优质鞋面，提供出色支撑力和结构感。

其他细节

  • 泡绵中底，缔造轻盈缓震效果
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 鞋口饰有 Wings 标志
  • 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 黑/白色/大学红
  • 款式： FQ1283-006

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