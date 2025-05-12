Jordan 1 Mid RM EasyOn
幼童易穿脱运动鞋
¥439¥54920% 折让
Jordan 鞋款，精益求精。Jordan 1 Mid RM EasyOn 幼童易穿脱运动鞋无需系带，采用解放双手的便捷穿脱方式，专为儿童打造。宽敞柔韧鞋口经匠心设计，便于小宝贝轻松穿入。光泽感耐克勾标志，醒目吸睛，让小宝贝耀动出彩。
- 显示颜色： 黑/白色/大学红
- 款式： FQ1282-006
Jordan 1 Mid RM EasyOn
¥439¥54920% 折让
Jordan 鞋款，精益求精。Jordan 1 Mid RM EasyOn 幼童易穿脱运动鞋无需系带，采用解放双手的便捷穿脱方式，专为儿童打造。宽敞柔韧鞋口经匠心设计，便于小宝贝轻松穿入。光泽感耐克勾标志，醒目吸睛，让小宝贝耀动出彩。
便捷穿入，说走就走
EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱，让他们可以专注畅玩。鞋口经匠心设计，方便双足轻松穿入，无需为解系鞋带而烦恼。
出众结构，出色支撑
优质材质组合鞋面，提供支撑力和结构感。
其他细节
- 泡绵中底，带来出众轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 弹性鞋带
- 鞋口饰有 Wings 标志
- 鞋舌标签饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 黑/白色/大学红
- 款式： FQ1282-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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