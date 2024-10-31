Jordan x Nina Chanel Abney

男/女针织连帽衫

¥999

在与 Jordan 联袂打造的第二个系列中，Nina Chanel Abney 以其独特品味焕新诠释经典款型。Jordan x Nina Chanel Abney 男/女针织连帽衫就出自该系列，采用厚实法式毛圈面料，塑就挺括外观；织物贴片，尽显 Nina 风范。

  • 显示颜色： 阿尔法橙
  • 款式： FZ7515-806

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