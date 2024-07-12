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      Jordan x Nina Chanel Abney

      男/女T恤

      ¥399

      帆白
      黑

      在与 Jordan 联袂打造的第二个系列中，Nina Chanel Abney 以其独特品味焕新诠释经典版型。Jordan x Nina Chanel Abney 男/女T恤则出自该系列，采用厚实棉料， 搭配醒目的丝网印制图案，适合日常穿着。    

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FZ7525-133

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