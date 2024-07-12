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      Jordan x Travis Scott

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      穿上 Jordan x Travis Scott 男子T恤，彰显 Jordan 与 Travis Scott 不凡魅力。厚实棉料垂坠挺括，富有结构感。整版水洗效果和左袖同色调刺绣设计，旨在向 Cactus Jack 风格致敬。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： DZ5511-133

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