Jordan 2/3 女子运动鞋将 AJ2 和 AJ3 的设计元素巧妙糅合，令你日常出街，尽显精致潮流风范。采用 AJ3 经典鞋底样式，匠心搭配 AJ2 鞋面设计。优质材料塑就奢华外观。


  • 显示颜色： 帆白/土褐
  • 款式： FZ4122-120

Jordan 2/3

41% 折让

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • 后跟和前足加持 Nike Air 缓震配置，带来舒适缓震体验
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 鞋舌上饰有 Wings 标志
  • 鞋头打孔设计
