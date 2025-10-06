Jordan 2/3
女子运动鞋
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan 2/3 女子运动鞋将 AJ2 和 AJ3 的设计元素巧妙糅合，令你日常出街，尽显精致潮流风范。采用 AJ3 经典鞋底样式，匠心搭配 AJ2 鞋面设计。优质材料塑就奢华外观。
- 显示颜色： 帆白/土褐
- 款式： FZ4122-120
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 后跟和前足加持 Nike Air 缓震配置，带来舒适缓震体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 鞋舌上饰有 Wings 标志
- 鞋头打孔设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
