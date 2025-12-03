 
Jordan 23 婴童球衣和短裤套装 - 海星橙

Jordan 23

婴童球衣和短裤套装

15% 折让

Jordan 23 婴童球衣和短裤套装采用透气聚酯纤维网眼布面料，彰显篮球队服风范，让小小球员整装待发。球衣采用经典剪裁，配套短裤采用弹性腰部设计，缔造舒适穿着感受，助力小宝贝舒适畅动，无忧玩乐。


  • 显示颜色： 海星橙
  • 款式： HF2254-805

其他细节

两件单品均可与小宝贝衣橱里的其他单品搭配穿着

产品细节

  • 球衣/短裤：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
