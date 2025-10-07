Jordan 23
幼童球衣和短裤套装
47% 折让
Jordan 23 幼童套装采用透气聚酯纤维网眼布面料，彰显篮球队服风范，让小小球员整装待发。球衣结合经典剪裁和运动版型，配套短裤采用弹性腰部设计，缔造舒适穿着感受，助力孩子尽情跳跃、奔跑和玩耍。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HF2234-010
其他细节
两件单品均可分别与孩子衣橱里的其他单品搭配穿着
产品细节
- 球衣/短裤：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
