Jordan

23 幼童T恤和短裤套装

¥429

Jordan 23 幼童T恤和短裤套装采用训练队服风格设计。T恤采用棉和聚酯纤维混纺面料，结合经典短袖版型，正面搭配网眼布外接片，呈现T恤与球衣相叠搭的外观。配套聚酯纤维网眼布短裤透气性出众，搭配弹性腰部，舒适贴合，令孩子自如畅玩。

  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： II2550-410

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