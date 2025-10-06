Jordan 23/7
想象一下：今天是去公园的日子，你的小宝贝已经迫不及待要出门玩耍了。他们在门口穿好鞋，按捺不住地蹦跳。你不需要帮助他们准备，他们自己就可以穿上运动鞋。Jordan 23/7 Jordan 小鲨鱼婴童运动鞋采用匠心打造，鞋口和后跟融入大号提拉设计，加大开口便于好动双足轻松穿入。无需大人帮助，小宝贝们即可自己调节贴合度和舒适感，尽情畅享玩乐时光。
- 显示颜色： 微绿/帆白/山峰白/黑
- 款式： DQ9294-301
说走就走
鞋款采用匠心设计，助力小宝贝尽情畅动。鞋口和后跟提拉设计结合加大开口，便于穿脱。独特后跟设计，可轻松快速地引导双足稳固到位，无需担心小宝贝心血来潮的跑步和跳跃。
出色支撑，助力畅玩
鞋面采用双向弹性织物结合网格纹理，提供结实柔韧的支撑体验。橡胶向上延伸至后跟和鞋头，经久耐穿，可驾驭学步动作。
儿童专属
大人勿近！这款运动鞋专为 Jordan 家族的年轻成员打造。设计有何用意？因为小宝贝们值得一双满足他们专属需求的运动鞋。
其他细节
- 可调节固定带，让小宝贝们轻松获得出众贴合感
- 鞋面融入挡泥片覆面，缔造出色支撑力
- 柔软缓震中底，赋予小宝贝舒适支撑体验
产品细节
- 固定带和后跟提拉设计饰有 Jumpman 标志
