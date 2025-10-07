Jordan 23/7.2 EasyOn 小鲨鱼幼童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。该鞋款专为儿童打造，采用可下压式后跟和魔术贴粘扣固定带，无需大人帮助即可轻松上脚，塑就稳固贴合感受，同时彰显醒目 Jordan 风范。

Jordan 23/7.2 EasyOn 小鲨鱼幼童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。该鞋款专为儿童打造，采用可下压式后跟和魔术贴粘扣固定带，无需大人帮助即可轻松上脚，塑就稳固贴合感受，同时彰显醒目 Jordan 风范。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。