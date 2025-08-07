 
Jordan 23/7.2 EasyOn 小鲨鱼幼童运动鞋 - 泡沫粉/白色/天青石蓝/柔黄

Jordan 23/7.2 EasyOn

小鲨鱼幼童运动鞋

10% 折让

Jordan 23/7.2 EasyOn 小鲨鱼幼童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。该鞋款专为儿童打造，采用可下压式后跟和魔术贴粘扣固定带，无需大人帮助即可轻松上脚，塑就稳固贴合感受，同时彰显醒目 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 泡沫粉/白色/天青石蓝/柔黄
  • 款式： IM3367-671

其他细节

  • EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
  • 鞋面采用柔韧耐穿织物与合成材质，质感轻盈
  • 挡泥片和鞋头覆面加固高磨损区域，带来出众耐穿性

产品细节

  • 泡绵中底
  • 外底融入橡胶贴片
