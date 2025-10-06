Jordan 23/7.2 EasyOn
小鲨鱼幼童运动鞋
¥499
Jordan 23/7.2 EasyOn 小鲨鱼幼童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。 该鞋款专为儿童打造，采用可下压式后跟和魔术贴粘扣固定带，无需大人帮助即可轻松上脚，塑就稳固贴合感受，同时彰显醒目 Jordan 风范。
- 显示颜色： 微葡萄紫/狂喜海洋蓝/白色/原子粉
- 款式： HV4425-500
其他细节
- 鞋口和后跟提拉设计结合宽敞鞋口，便于穿脱
- 可调节固定带，让孩子们轻松获得出众贴合感
- 鞋面融入挡泥片覆面，带来出众支撑力
- 柔软缓震中底，赋予孩子们舒适支撑体验
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
