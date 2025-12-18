Jordan 23/7.2 EasyOn SE 新年系列
大鲨鱼大童运动鞋
¥629
春节特别配色的 Jordan 23/7.2 EasyOn SE 新年系列大鲨鱼大童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。该鞋款专为儿童打造，采用宽敞鞋口和提拉设计，结合弹力靴式结构，便于穿脱，塑就醒目 Jordan 风范。
- 显示颜色： 帆白/粉白/深队红/金属色
- 款式： IQ1114-171
其他细节
- 实用 EasyOn 设计，方便穿脱，说走就走
- 鞋面采用柔韧耐穿织物与合成材质，质感轻盈
- 后跟搭配回弹模压泡绵，有助稳固双足
- 挡泥片和鞋头覆面设计，塑就出众结构感和耐穿性
产品细节
