 
Jordan 23/7.2 EasyOn SE 新年系列大鲨鱼大童运动鞋 - 帆白/粉白/深队红/金属色

¥629
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

春节特别配色的 Jordan 23/7.2 EasyOn SE 新年系列大鲨鱼大童运动鞋方便快速穿上，即刻出门。该鞋款专为儿童打造，采用宽敞鞋口和提拉设计，结合弹力靴式结构，便于穿脱，塑就醒目 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 帆白/粉白/深队红/金属色
  • 款式： IQ1114-171

其他细节

  • 实用 EasyOn 设计，方便穿脱，说走就走
  • 鞋面采用柔韧耐穿织物与合成材质，质感轻盈
  • 后跟搭配回弹模压泡绵，有助稳固双足
  • 挡泥片和鞋头覆面设计，塑就出众结构感和耐穿性

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。