 
Jordan 23 Smiles 婴童毛圈布连体衣 - 健身红/黑

Jordan

23 Smiles 婴童毛圈布连体衣

10% 折让

Jordan 23 Smiles 婴童毛圈布连体衣舒适非凡，令小宝贝“沉浸在盈盈笑意中”。采用非凡柔软的毛圈布面料结合整版针织图案，富有弹性，让小宝贝自如活动。无抽绳风帽设计，穿着无忧；内接缝搭配按扣扣合设计，便于更换、穿脱或内搭其他单品。


  • 显示颜色： 健身红/黑
  • 款式： IU5433-687

产品细节

  • 装饰性袋鼠式口袋
  • 70% 聚酯纤维/27% 粘纤/3% 氨纶
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。