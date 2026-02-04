Jordan 23 Smiles 婴童毛圈布连体衣舒适非凡，令小宝贝“沉浸在盈盈笑意中”。采用非凡柔软的毛圈布面料结合整版针织图案，富有弹性，让小宝贝自如活动。无抽绳风帽设计，穿着无忧；内接缝搭配按扣扣合设计，便于更换、穿脱或内搭其他单品。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

