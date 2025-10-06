AJ3 自迈克尔·乔丹上脚后即成经典。Jordan 3 Retro 复刻幼童运动鞋，令小宝贝彰显经典风范。此鞋款专为儿童打造，采用顺滑皮革，缔造出众质感。足底柔软泡绵结合结实橡胶外底，为小宝贝提供所需的出众缓震性能和强劲抓地力，助力打造专属经典外观。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

