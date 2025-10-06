Jordan 3 Retro
复刻幼童运动鞋
10% 折让
AJ3 自迈克尔·乔丹上脚后即成经典。Jordan 3 Retro 复刻幼童运动鞋，令小宝贝彰显经典风范。此鞋款专为儿童打造，采用顺滑皮革，缔造出众质感。足底柔软泡绵结合结实橡胶外底，为小宝贝提供所需的出众缓震性能和强劲抓地力，助力打造专属经典外观。
- 显示颜色： 白色/狂喜钴蓝/足球灰/霞光粉
- 款式： HQ0783-101
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 白色/狂喜钴蓝/足球灰/霞光粉
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
