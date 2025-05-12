Jordan 3 Retro "Lucky Shorts" 复刻婴童运动鞋采用匠心设计，塑就舒适穿着体验。耐穿鞋面，搭配支撑力出众的泡绵中底，打造助力轻松学步的佳选单品。休闲格调巧糅经典风范，铸就可驾驭游乐场的酷炫鞋款。

Jordan 3 Retro "Lucky Shorts" 复刻婴童运动鞋采用匠心设计，塑就舒适穿着体验。耐穿鞋面，搭配支撑力出众的泡绵中底，打造助力轻松学步的佳选单品。休闲格调巧糅经典风范，铸就可驾驭游乐场的酷炫鞋款。

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