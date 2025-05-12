 

Jordan 3 Retro "Lucky Shorts"

复刻幼童运动鞋

¥559¥69920% 折让

Jordan 3 Retro "Lucky Shorts" 复刻幼童运动鞋采用醒目配色，搭配经典细节，营造趣味复古外观。 设计灵感源自 80 年代乔丹传奇战靴，帮助小宝贝跟上你和大童的步调。


  • 显示颜色： 山峰白/传奇蓝/尘光子色/氢蓝
  • 款式： DM0966-101

Jordan 3 Retro "Lucky Shorts"

¥559¥69920% 折让

Jordan 3 Retro "Lucky Shorts" 复刻幼童运动鞋采用醒目配色，搭配经典细节，营造趣味复古外观。 设计灵感源自 80 年代乔丹传奇战靴，帮助小宝贝跟上你和大童的步调。

其他细节

  • 中帮设计搭配匠心覆面，提供出色耐穿性和支撑力
  • 泡绵中底，塑就轻盈缓震性能
  • 硬质橡胶外底，经久耐穿，抓地强劲

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/传奇蓝/尘光子色/氢蓝
  • 款式： DM0966-101

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。