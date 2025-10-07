 
Jordan 4 Retro TD 男子橄榄球鞋 - 白色/黑/科技灰/火焰红

Jordan 4 Retro TD

男子橄榄球鞋

32% 折让

穿上 Jordan 4 Retro TD 男子橄榄球鞋征战赛场，彰显 Jordan 经典风范。耐穿皮革设计，打造舒适穿着体验。Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹缓震性能，外底结实鞋钉提供强劲抓地力，助力快速切入。


  • 显示颜色： 白色/黑/科技灰/火焰红
  • 款式： HQ0207-106

其他细节

  • 鞋面焕新演绎 AJ4 版型，塑就经典风范
  • 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
  • 厚实鞋钉配置，助你在球场实现快速切入
  • 泡绵中底，舒适非凡

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。