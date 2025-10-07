Jordan 4 Retro TD
男子橄榄球鞋
32% 折让
穿上 Jordan 4 Retro TD 男子橄榄球鞋征战赛场，彰显 Jordan 经典风范。耐穿皮革设计，打造舒适穿着体验。Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹缓震性能，外底结实鞋钉提供强劲抓地力，助力快速切入。
- 显示颜色： 白色/黑/科技灰/火焰红
- 款式： HQ0207-106
Jordan 4 Retro TD
其他细节
- 鞋面焕新演绎 AJ4 版型，塑就经典风范
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
- 厚实鞋钉配置，助你在球场实现快速切入
- 泡绵中底，舒适非凡
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
