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      Jordan 5 Retro SP (TD)

      复刻婴童运动童鞋

      ¥499

      Jordan 和 A Ma Maniére 再度携手，倾心呈献这款 Jordan 5 Retro SP (TD) 复刻婴童运动童鞋。此款人气潮鞋进一步改良鞋口版型和鞋舌高度等设计细节，呈现摩登外观。优质材料巧搭专属装饰，为匠心工艺增添点睛之笔。

      • 显示颜色： 光子灰/芬蓝/淡象牙白/黑
      • 款式： FZ3357-004

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