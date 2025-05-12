 

Jordan ADG 5

男子高尔夫球鞋

¥969¥1,19919% 折让

强者不断精进。他们在练习场上奋力挥杆，在毛绒地毯上练习推杆，或是在硬木地板上练习控杆和球感。Jordan ADG 5 男子高尔夫球鞋亦是如此，经过实验室的“重炼”，如今强势归来。前足空间充裕，外底整体抓地力出众，另搭载舒适 Formula 23 泡绵，呈现新颖外观。


  • 显示颜色： 白色/黑/校园红
  • 款式： FQ6642-103

Jordan ADG 5

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强者不断精进。他们在练习场上奋力挥杆，在毛绒地毯上练习推杆，或是在硬木地板上练习控杆和球感。Jordan ADG 5 男子高尔夫球鞋亦是如此，经过实验室的“重炼”，如今强势归来。前足空间充裕，外底整体抓地力出众，另搭载舒适 Formula 23 泡绵，呈现新颖外观。

清爽十足

全掌型 Formula 23 泡绵，为整个足部提供回弹缓震的支撑感受。

舒适设计

前足空间充裕，有助减少对足尖产生挤压感，助你畅快比赛。

牢固抓地

匠心橡胶抓地纹路，塑就出众多向抓地力。

经典传统

优质皮革鞋面，塑就经典外观。

其他细节

  • 中足板带设计，有助稳固双足
  • 加垫鞋口，塑就舒适脚感

产品细节

  • 泡绵鞋垫
  • 显示颜色： 白色/黑/校园红
  • 款式： FQ6642-103

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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