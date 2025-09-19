Jordan ADG 5 W
高尔夫球鞋（宽版）
20% 折让
强者不断精进。他们在练习场上奋力挥杆，在毛绒地毯上练习推杆，或是在硬木地板上练习控杆和球感。Jordan ADG 5 W 高尔夫球鞋（宽版）亦是如此，经过实验室的“重炼”，如今强势归来。前足空间增加，外底抓地力强劲，另搭载舒适 Formula 23 泡绵，呈现新颖外观。
- 显示颜色： 白色/深藏青/大学蓝
- 款式： FQ7874-104
清爽十足
全掌型 Formula 23 泡绵，为足部提供回弹出众的支撑感受。
舒适设计
前足空间增加，避免对足尖产生挤压感，助你畅快比赛。
牢固抓地
匠心橡胶抓地底纹，塑就出众多向抓地力。
经典传统
优质皮革鞋面，塑就经典外观。
其他细节
- 中足板带设计，有助稳固双足
- 加垫鞋口，塑就舒适脚感
产品细节
- 泡绵鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
