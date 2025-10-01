 
Jordan ADG 5 W 高尔夫球鞋（宽版） - 白色/深藏青/大学蓝

Jordan ADG 5 W

高尔夫球鞋（宽版）

强者不断精进。他们在练习场上奋力挥杆，在毛绒地毯上练习推杆，或是在硬木地板上练习控杆和球感。Jordan ADG 5 W 高尔夫球鞋（宽版）亦是如此，经过实验室的“重炼”，如今强势归来。前足空间增加，外底抓地力强劲，另搭载舒适 Formula 23 泡绵，呈现新颖外观。


  • 显示颜色： 白色/深藏青/大学蓝
  • 款式： FQ7874-104

清爽十足

全掌型 Formula 23 泡绵，为足部提供回弹出众的支撑感受。

舒适设计

前足空间增加，避免对足尖产生挤压感，助你畅快比赛。

牢固抓地

匠心橡胶抓地底纹，塑就出众多向抓地力。

经典传统

优质皮革鞋面，塑就经典外观。

其他细节

  • 中足板带设计，有助稳固双足
  • 加垫鞋口，塑就舒适脚感

产品细节

  • 泡绵鞋垫
